Benfica B afastado da Premier League International Cup com empate

Lusa 25 Jan, 2018, 16:34 | Futebol Internacional

O resultado deixa os ‘encarnados’ fora da prova, uma vez que apenas a vitória valeria o segundo lugar do Grupo F, atrás do já apurado Villarreal, e em posição de ser um dos dois melhores segundos classificados.



As ‘águias’ estiveram em vantagem por duas vezes, primeiro com um tento de João Félix, antes de Tracey empatar, e depois com Heriberto a fazer o 2-1, mas os ingleses deram a volta por Roles e Walkes, com Nuno Santos, de livre direto, a fechar a contagem.



O jogo, inicialmente marcado para quarta-feira no Lamex Stadium, em Stevenage, foi adiado devido ao estado do relvado e realizado no centro de treinos dos ‘Spurs’, que seguraram o segundo lugar e continuam como hipóteses de se qualificar.



Os primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os ‘quartos’, ao lado dos dois melhores segundos classificados. O campeão em título, o FC Porto B, é segundo no Grupo E, com três pontos e uma jornada por disputar.