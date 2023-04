Benfica compromete presença na Champions

Equipas cautelosas na parte inicial. O Inter optou pela pressão alta e movimentações em bloco, quer a atacar, quer a defender. O Benfica, igualmente avisado pelo "cinismo" italiano, jogou pelo seguro e foi ganhando confiança nas ofensivas junto à área transalpina.Coube a Rafa o primeiro momento de golo, mas o remate quase improvisado encontrou Onana como último obstáculo. Também João Mário rematou com perigo, quase vingando a sua má passagem pelo Inter. A jogar de amarelo, o Inter teve em Acerbi um remate de mais de 30 metros e quase com pontaria certeira. Dzeko quase chegava de cabeça a um cruzamento perigoso, ficou apenas a intenção. A equipa milanesa apertava o Benfica na sua área, e os lances deixavam os adeptos algo nervosos. O 0-0 vingou ao intervalo.No regresso, O Benfica estava embalado no ataque, mas no contra-golpe o Inter marcou, pela cabeça de Barella, num lance rápido com 4 jogadores a surgir em posição privilegiada. Logo depois, vários jogadores "encarnados" na zona de remate, mas nenhum conseguiu o remate oportuno.Perto dos 70', Grimaldo encontrou espaço para um remate perigoso, mas a bola acabou por ser desviada por um elemento do Inter.O Benfica jogava contra o relógio, mas a procura constante em encontrar espaços para romper a defesa adversária ia desgastando os seus jogadores.O Inter arriscava apenas quando via que podia ser bem sucedido, caso contrário a opção já era mesmo a de ganhar tempo.Exemplo disso foi mesmo uma jogada tirada a papel químico do golo, com o Inter quase a marcar de cabeça em zona fulcral na área. O VAR pesquisou no lance a seguir e encontrou uma bola na mão de João Mário para assinalar um penálti. Lukaku fez o 2-0, a menos de 10 minutos do final.





Já nos descontos, Gonçalo Ramos, na cara de Onana, rematou à figura naquele que podia ser o golo que alimentaria a esperança para o jogo de Milão. Segunda derrota do Benfica em jogos importantes, primeiro com o FC Porto, e agora com o Inter já a espreitar as meias-finais da Champions.