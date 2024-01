Benfica deixa mensagem de apoio ao treinador Sven-Goran Eriksson

“Todos a torcer por si, Eriksson. Muita força!”, referiu o clube lisboeta na rede social X, poucas horas depois de se saber que o seu antigo treinador, de 75 anos, tem um cancro inoperável no pâncreas.



Em declarações à rádio sueca P1, Eriksson disse ter descoberto que tem cancro após um “colapso súbito” e que ficou a saber que “na melhor das hipóteses” terá um ano de vida, ou “talvez um pouco menos”.



A revelação do treinador motivou as mais diversas reações de apoio, desde jogadores como Wayne Rooney, a clubes, casos também de Manchester City, Leicester, Sampdoria, Notts County, Sheffield United, Fiorentina ou Lazio.



Eriksson começou por se notabilizar à frente do Gotemburgo, equipa com a qual conquistou a Taça UEFA em 1982, transferindo-se na época seguinte para o Benfica, voltando a estar na final da competição da competição, que perdeu frente ao Anderlecht.



Pelo Benfica, que representou de 1982 a 1984, e de 1989 a 1992, o treinador conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, sendo ainda finalista vencido na Taça dos Campeões Europeus de 1989/90, diante do AC Milan (1-0).



Na carreira, Eriksson triunfou também em Itália e na Suécia, tendo a nível europeu uma Supertaça Europeia e uma Taça das Taças, ambas com a Lazio.



O treinador esteve ainda à frente de equipas como a Roma, Fiorentina, Sampdoria, Manchester City, Notts County, Leicester, Guangzhou, Shanghai SIPG ou Shenzhen, além de ter sido selecionador de Inglaterra, México, Costa do Marfim e Filipinas.