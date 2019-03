Lusa Comentários 06 Mar, 2019, 19:43 | Futebol Internacional

"Sabemos que o Benfica é uma equipa muito forte, com jovens de muito talento e jogadores experientes como Pizzi e Rafa. Sabemos também que será uma eliminatória complicada para nós, mas confiamos nas nossas capacidades e acreditamos que iremos fazer um grande jogo perante o nosso público. Penso que o Benfica é favorito, mas em 180 minutos tudo pode acontecer", afirmou o médio espanhol, internacional sub-17 pelo seu país, em declarações à Sport TV.



Para Olmo, o Benfica é "uma equipa compacta, que não dá espaços entre linhas e que sai muito bem nas transições para o ataque" e que tem uma "defesa sólida, com dois bons centrais como Rúben Dias e Ferro".



O seu ex-colega de equipa em Zagreb, o português Gonçalo Santos, atual jogador do Estoril Praia, afirmou que o Dínamo é uma equipa que se sente confortável sem bola e que deixa o adversário assumir a iniciativa de jogo, algo com que Dani Olmo não concorda inteiramente.



"Vamos jogar como temos feito até aqui. Sempre que não tivermos bola vamos pressionar para a recuperar, posicionando-nos bem em campo, e defender bem, quando a tivermos vamos atacar com as nossas 'armas'", disse.



Questionado se falou com Gonçalo Santos sobre o Benfica, Dani Olmo disse que falou "com ele sobre um par de coisas sobre o Benfica".



"Disse-me que era uma equipa forte e que vai ser uma eliminatória difícil para o Dínamo. Mas isso já nós sabíamos", afirmou.



O Dínamo leva uma vantagem de 14 pontos sobre o Rijeka, segundo classificado, no campeonato croata, algo que permite à equipa apostar forte na Liga Europa.



"Sim, a nossa vantagem é grande e queremos muito fazer boa figura na Liga Europa, mais ainda perante os nossos adeptos. Queremos demonstrar que temos capacidade para seguir em frente na prova", rematou Dani Olmo.



O Dínamo Zagreb-Benfica, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, disputa-se na quinta-feira, a partir das 17:55 (hora portuguesa), no estádio Maksimir, em Zagreb.