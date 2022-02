Benfica e Sporting podem defrontar-se na UEFA Youth League





O sorteio realizado, em Nyon, determinou a visita do Benfica ao campeão dinamarquês Midtjylland, que afastou nos "play offs" o Club Brugge, enquanto o Sporting defrontará o Dínamo Kiev, proveniente também do caminho da "Champions".



Os "leões" terão nos oitavos de final, numa eliminatória disputada a uma única mão, um adversário que discutiu com o Benfica a vitória na fase de grupos, acabando por ficar atrás dos encarnados, sendo, por isso, relegado para o "play off".



Na Ucrânia, onde o Sporting jogará, o Dínamo goleou o Benfica por 4-0, mas na última jornada perdeu no Seixal, por 1-0, terminando o grupo com menos dois pontos do que os encarnados, face a um empate consentido em casa do FC Barcelona.



Será uma tarefa teoricamente dura para o Sporting, que chega a esta fase da Liga dos Campeões jovem com entrada direta e depois de também vencer o seu grupo, à frente de Borussia Dortmund.



Já o Benfica encontrará nos oitavos de final um adversário que não vem do caminho da "Champions", mas da via destinada aos campeões nacionais, e depois de o Midtjylland afastar o Rosenborg e o Trabzonspor, em eliminatórias a duas mãos, e já no "play off" de acesso aos "oitavos" bater o Club Brugge, segundo no seu grupo da "Champions", por 3-2.



Na competição, criada em 2013/14 e que replica nos juniores a fase de grupos da Liga dos Campeões a cada época, o Benfica foi três vice-campeão, em 2013/14, 2016/17 e 2019/20, e o FC Porto conquistou o troféu em 2018/19.



O encontro entre os dois rivais e em casa do Sporting é uma possibilidade, mas apenas se os dois emblemas tiverem êxito nos oitavos de final, em que ambos jogam fora em 1 ou 2 de março.O sorteio realizado, em Nyon, determinou a visita do Benfica ao campeão dinamarquês Midtjylland, que afastou nos "play offs" o Club Brugge, enquanto o Sporting defrontará o Dínamo Kiev, proveniente também do caminho da "Champions".Os "leões" terão nos oitavos de final, numa eliminatória disputada a uma única mão, um adversário que discutiu com o Benfica a vitória na fase de grupos, acabando por ficar atrás dos encarnados, sendo, por isso, relegado para o "play off".Na Ucrânia, onde o Sporting jogará, o Dínamo goleou o Benfica por 4-0, mas na última jornada perdeu no Seixal, por 1-0, terminando o grupo com menos dois pontos do que os encarnados, face a um empate consentido em casa do FC Barcelona.Será uma tarefa teoricamente dura para o Sporting, que chega a esta fase da Liga dos Campeões jovem com entrada direta e depois de também vencer o seu grupo, à frente de Borussia Dortmund.Já o Benfica encontrará nos oitavos de final um adversário que não vem do caminho da "Champions", mas da via destinada aos campeões nacionais, e depois de o Midtjylland afastar o Rosenborg e o Trabzonspor, em eliminatórias a duas mãos, e já no "play off" de acesso aos "oitavos" bater o Club Brugge, segundo no seu grupo da "Champions", por 3-2.Na competição, criada em 2013/14 e que replica nos juniores a fase de grupos da Liga dos Campeões a cada época, o Benfica foi três vice-campeão, em 2013/14, 2016/17 e 2019/20, e o FC Porto conquistou o troféu em 2018/19. Programa dos oitavos de final da UEFA Youth League (1 e 2 de março):



Jogo 1: Liverpool, Ing – Genk, Bel.



Jogo 2: Real Madrid, Esp - Atlético de Madrid, Esp.



Jogo 3: AZ Alkmaar, Hol – Juventus, Ita.



Jogo 4: Dínamo Kiev, Ucr – Sporting, POR.



Jogo 5: Manchester United, Ing – Borussia Dortmund, Ale.



Jogo 6: Zilina, Svq – Salzburgo, Aut.



Jogo 7: Paris Saint-Germain, Fra – Sevilha, Esp.



Jogo 8: Midtjylland, Din – Benfica, POR.



Quartos de final (15 e 16 de março):



Jogo 1: AZ Alkmaar, Hol/Juventus, Ita - Liverpool, Ing/Genk, Bel.



Jogo 2: Paris Saint-Germain, Fra/Sevilha, Esp - Zilina, Svq/Salzburgo, Aut.



Jogo 3: Dínamo Kiev, Ucr/Sporting, POR - Midtjylland, Din/Benfica, POR.



Jogo 4: Manchester United, Ing/Borussia Dortmund, Ale - Real Madrid, Esp/Atlético de Madrid, Esp.



Meias-finais (22 de abril):



Vencedor Jogo 1 – Vencedor Jogo 3.



Vencedor Jogo 4 – Vencedor Jogo 2.



Final (25 de abril)

Jogo 1: Liverpool, Ing – Genk, Bel.Jogo 2: Real Madrid, Esp - Atlético de Madrid, Esp.Jogo 3: AZ Alkmaar, Hol – Juventus, Ita.Jogo 4: Dínamo Kiev, Ucr – Sporting, POR.Jogo 5: Manchester United, Ing – Borussia Dortmund, Ale.Jogo 6: Zilina, Svq – Salzburgo, Aut.Jogo 7: Paris Saint-Germain, Fra – Sevilha, Esp.Jogo 8: Midtjylland, Din – Benfica, POR.Jogo 1: AZ Alkmaar, Hol/Juventus, Ita - Liverpool, Ing/Genk, Bel.Jogo 2: Paris Saint-Germain, Fra/Sevilha, Esp - Zilina, Svq/Salzburgo, Aut.Jogo 3: Dínamo Kiev, Ucr/Sporting, POR - Midtjylland, Din/Benfica, POR.Jogo 4: Manchester United, Ing/Borussia Dortmund, Ale - Real Madrid, Esp/Atlético de Madrid, Esp.Vencedor Jogo 1 – Vencedor Jogo 3.Vencedor Jogo 4 – Vencedor Jogo 2.