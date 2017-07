Benfica em Inglaterra conclui pré-temporada

Mário Aleixo - RTP 24 Jul, 2017, 08:59 | Futebol Internacional

Os lesionados André Almeida, Grimaldo, Krovinovic e Salvio também viajaram com a equipa.



O treinador Rui Vitória convocou todo o plantel para o estágio de seis dias em Inglaterra.



Eis os futebolistas convocados por Rui Vitória:



Guarda-redes – Júlio César, Paulo Lopes e Bruno Varela;



Defesas – Lisandro, Grimaldo, Luisão, Kalaica, Eliseu, Pedro Perreira, Jardel, André Almeida, Hermes, Rúben Dias e Buta;



Médios – Filipe Augusto, Samaris, Fejsa, André Horta, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Cervi, Willock, Zivkovic, Carrillo, M. Chrien, Diogo Gonçalves e João Carvalho;



Avançados – Raúl Jiménez, Jonas, Mitroglou, Seferovic e Rafa.



No domingo à noite vijaram para Birmingham 30 jogadores e esta segunda -feira juntam-se aos colegas Fejsa, Carrillo e Zivkovic, retidos em Lisboa por questões burocráticas, relacionadas com a emissãod e vistos de entrada naquele país.



O avançado colombiano Arango já não fez parte das escolhas do técnico encarnado.





No seio do grupo estão as novidades Pizzi e Raúl Jiménez. Os internacionais português e mexicano iniciaram os trabalho mais tarde, depois de terem participado na Taça das Confederações.Rui Vitória pretende começar a fazer a sua seleção de joagdores com vista a atacar a época que está prestes a começar.Os jogos com Arsenal e Leipzig serão os derradeiros encontros antes da estreia oficial da época frente ao V. Guimarães.