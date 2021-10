Benfica empata com Bayern na estreia da fase de grupos da Champions feminina

As ‘encarnadas’ somaram, assim, o primeiro ponto na fase de grupos na competição - fase em estreia na prova -, feito que foi festejado no final, em sintonia com o público que, apesar de ciente do favoritismo das visitantes, respondeu à chamada e quase lotou a bancada central do Benfica Campus.



A equipa orientada por Filipa Patão apresentou-se com uma defesa bastante coesa e as linhas de quatro jogadoras bem juntas, deixando Nycole Raysla e Cloé Lacasse soltas na frente, à espera das solicitações das companheiras, ora na profundidade, ora para servirem de primeiro apoio às saídas rápidas em contra-ataque.



Com esta estratégia, conseguiu aguentar o ‘assédio’ das alemãs na primeira parte, pois sendo verdade que as visitantes foram mais intensas na procura da baliza ‘encarnada’, não é menos que o número de ocasiões de golo foi equilibrado entre ambas as equipas.



Aos desperdícios de Lea Schüller (14 e 34 minutos) e Maximiliane Rall (37), as duas últimas salvas pela guarda-redes Letícia, responderam as ‘encarnadas’ com remates perigosos de Cloé Lacasse (22 e 42) e de Ana Vitória (45), que num remate em jeito fez a bola tocar levemente na trave da baliza alemã.



No segundo tempo, a pressão alemã intensificou-se com a passagem dos minutos, até as bávaras acabarem a arriscar tudo por tudo, deixando apenas duas defesas centrais atrás a controlar as movimentações da dupla ofensiva ‘encarnada’ e a arriscarem tudo no ataque.



Neste período, o Benfica já não conseguiu ameaçar a baliza de Laura Benkarth com o mesmo perigo da etapa inicial, ao passo que as alemãs continuaram a obrigar Letícia a mostrar serviço entre os postes contrários.



A ‘guardiã’ encarnada mostrou-se atenta a um cabeceamento leve, mas traiçoeiro, de Glódis Viggósdóttir (57 minutos), a um canto batido de forma direta por Giulia Gwinn (74) e viu a trave evitar o golo alemão num remate acrobático de Lea Schüller (85), já depois de Soki Kumagai (78) introduzir a bola na baliza num lance que não contou, pois a japonesa dominou a bola com a mão.



Desta forma, o Benfica segue no segundo lugar do Grupo D da Liga dos Campeões feminina, em igualdade com o Bayern Munique e a dois pontos do Lyon, que nesta jornada inaugural venceu fora as suecas do Häcken por 3-0.



Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica – Bayern Munique, 0-0.







Equipas:



- Benfica: Letícia, Catarina Amado, Ana Seiça, Carole Costa, Lúcia Alves, Andreia Faria (Christy Ucheibe, 84), Pauleta, Kika Nazareth (Marta Cintra, 84), Ana Vitória (Beatriz Cameirão, 65), Nycole Raysla (Valéria Cantuário, 59) e Cloé Lacasse.



(Suplentes: Carolina Vilão, Sílvia Rebelo, Matilde Fidalgo, Valéria Cantuário, Marta Cintra, Maria Negrão, Carolina Correia, Christy Ucheibe, Daniela Santos, Madalina Tatar, Lara Pintassilgo e Beatriz Cameirão).



Treinador: Filipa Patão.



- Bayern Munique: Laura Benkarth, Hanna Glas, Carina Wenninger (Sarah Zadrazil, 46), Glódis Viggósdóttir, Giulia Gwinn, Soki Kumagai, Sofia Jakobsson (Lineth Beerensteyn, 65), Viviane Asseyi (Jovana Damnjanovic, 78), Linda Dallmann, Maximiliane Rall (Lina Magull, 46) e Lea Schüller.



(Suplentes: Maria-Luisa Grohs, Janina Leitzig, Kristin Deamann, Lineth Beerensteyn, Jovana Damnjanovic, Lina Magull, Karólina Lea Vilhjálmsdóttir e Sarah Zadrazil).



Treinador: Jens Scheuer.



Árbitro: Marta Huerta de Aza (Espanha).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Andreia Faria (21), Viviane Asseyi (36) e Jovana Damnjanovic (81).



Assistência: Cerca de 2.500 espetadores.