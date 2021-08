Benfica empata com holandesas do Twente e adia decisão para Lisboa

As `encarnadas` adiantaram-se no marcador por intermédio de Beatriz Cameirão, aos 18 minutos, mas acabaram por permitir a igualdade já muito próximo do intervalo, aos 41, com um golo de Kalma.

A segunda mão está agendada para o dia 09 de setembro, em jogo a ser disputado no Caixa Campus, às 19:00.