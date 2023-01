Benfica empresta João Victor ao Nantes

No comunicado, o Benfica confirmou a cedência do defesa de 24 anos ao atual 13.º classificado da liga francesa, mas sem opção de compra por parte do Nantes.Victor chegou aos encarnados vindo do Corinthians, mas fez apenas três jogos (114 minutos) na primeira metade da época, sem se ter estreado na I Liga portuguesa.Logo nos primeiros dias como jogador do Benfica, o central brasileiro sofreu uma lesão do tornozelo, que o afastou dos relvados durante dois meses.