Benfica encara visita ao Sporting na UEFA Youth League como mais uma final

Em declarações ao canal do clube da Luz, o técnico dos sub-23 do Benfica, que orienta também o grupo que disputa a 'Champions' de sub-19, lamentou que o sorteio tenha ditado que o jogo se dispute em Alcochete, mas prometeu "entrar para vencer, como em todos os jogos".



"Na Youth Legue tem sido assim. Infelizmente, perdemos o primeiro jogo, com o Dínamo (de Kiev), e os jogos restantes foram todos finais, porque tínhamos de os ganhar para nos mantermos em provas depois desse deslize", lembrou Luís Castro.



Tal como o adversário de quarta-feira, também o Benfica reúne jogadores de diversas equipas para disputar os jogos da UEFA Youth League, motivo pelo qual o encontro de quarta-feira assume características distintas de um simples dérbi de juniores.



"É um jogo um bocadinho diferente. São conjuntos que não estão a trabalhar juntos, tanto o nosso como o do Sporting, que baixou alguns jogadores da equipa A. São jogos completamente diferentes", analisou Luís Castro.



Exemplo disso é Martim Neto, empenhado em ajudar o clube a "chegar à 'final four', que é sempre um objetivo", apesar de ser já um elemento em destaque na equipa B, que disputa a II Liga profissional, com 28 presenças nesta época.



"Vamos encarar este jogo como mais uma final, como temos feito até agora. O nosso objetivo é estar na final e conseguir conquistar o título para este clube, mas vamos encarar este jogo como uma final", frisou o médio dos 'encarnados'.



Para isso, o Benfica vai precisar de "ter muito controlo emocional, disputar o jogo até ao fim e entrar em todos os duelos como se fossem o último", assumiu o jovem, de 19 anos.



O Benfica visita o Sporting na quarta-feira, em partida única dos quartos de final da UEFA Youth League, agendada para as 15:00, no Estádio Aurélio Pereira, na Academia de Alcochete, com arbitragem do esloveno Rade Obrenovic.



Os 'encarnados' já foram finalistas vencidos da competição em três ocasiões, perdendo para FC Barcelona (2013/14), Salzburgo (2016/17) e Real Madrid (2019/20), enquanto os 'leões' procuram apurar-se para as meias-finais da competição pela primeira vez no seu historial.



Será a primeira vez que os 'eternos rivais' de Lisboa se defrontam numa competição europeia de futebol.