Benfica ensaia com o AC Milan jogo da Supertaça

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Jul, 2019, 09:14 / atualizado em 28 Jul, 2019, 09:14 | Futebol Internacional

"As expectativas são as melhores porque é o último jogo de treino para preparar-nos da melhor forma para o início da época", disse Bruno Lage, em conferência de imprensa.



O técnico acrescentou esperar "um grande jogo" contra o AC Milão na International Champions Cup, partida que se realiza no Gillette Stadium, na cidade de Foxborough, a partir das 20h00 em Lisboa.



O Benfica está a apostar numa linha de continuidade, para continuar a demonstrar os pontos fortes da equipa e proporcionar "um ritmo de jogo a um nível altíssimo" com o AC Milão, destacou.



Diferenças para o jogo com o Sporting



Procura de rotinas



Bruno Lage repetiu as palavras de Pizzi, capitão no último jogo, frente à Fiorentina, com a vitória do Benfica por 2-1: "Depois de tudo o que o 'mister' nos disse para fazermos em campo, é um jogo de treino e quem joga pelo Benfica tem de se preparar para vencer todos os jogos".





Bruno Lage sublinhou que "provavelmente", o 11 que se vai ver no jogo contra o AC Milão não será o mesmo apresentado na Supertaça contra o Sporting, no dia 4 de agosto, porque as duas equipas têm "dinâmicas completamente diferentes".Por outro, o técnico benfiquista considerou que o treinador do Sporting, Marcel Keizer, está a conhecer os jogadores, a conhecer pontos fortes e a tentar adaptar-se à nova ideia que traz à equipa.Para Bruno Lage, este é "o momento certo" para verificar em que tipo de duplas é que os jogadores podem ser inseridos, por exemplo, entre as duplas centrais, dos médios, dos avançados e laterais.Por ser esta a quarta semana de pré-época, Bruno Lage considerou prematuro falar do 11 regular ou ideal, porque o objetivo principal será corresponder com o melhor alinhamento em cada jogo durante a próxima época.A linha de continuidade será mantida para se ir "ao encontro da melhor performance, melhor posicionamento, melhores decisões e simultaneamente proporcionar ritmo de jogo para os jogadores" do Benfica, afirmou.