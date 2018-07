Benfica ensaia estratégia para defrontar a Juventus

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Jul, 2018, 09:53 / atualizado em 27 Jul, 2018, 10:19 | Futebol Internacional

Alfa Semedo, Ferreyra e Yuri Ribeiro preparam com afinco o jogo com os transalpinos | Rodrigo Antunes-Lusa

O grupo encarnado ultima esta sexta-feira a estratégia a adotar frente à “Vecchia Signora”, uma partida onde é esperado forte apoio da comunidade portuguesa emigrante na região.



A equipa treina no Complexo Desportivo dos Rutgers, casa da equipa universitária da cidade, com os 20 jogadores à disposição do técnico encarnado.



O jogo com a Juventus acontece este sábado, às 18h05 de Portugal Continental, na Red Bull Arena, em Nova Jersey.



Em teoria o encontro com os italianos será o mais complicado até ao momento da formação encarnada nesta sua pré-temporada.



Ainda sem derrotas (apenas foi travado pelo V. Setúbal), o Benfica chega a este duelo motivado pelos resultados que tem obtido, especialmente pela vitória da madrugada de quinta-feira frente ao Borussia Dortmund, numa partida na qual recuperou de uma desvantagem de 0-2 para empatar e forçar os penáltis, onde levaria a melhor.





Agora do outro lado estará uma “Juve” também moralizada por uma vitória na mesma madrugada, no caso diante do Bayern Munique, por 2-0, com o miúdo Andrea Favilli a ser a figura, com dois golos.







Classificação atual da International Champions Cup:





1. Borussia Dortmund, 7 pontos/3 jogos

2. Tottenham, 3/1

3. Juventus, 3/1

4. Bayern Munique, 3/2

5. Liverpool, 3/2

6. Benfica, 2/1

7. Atlético Madrid, 2/1

8. Manchester United, 2/1

9. Arsenal, 1/1

10. AC Milan, 1/1

11. Barcelona

12. Chelsea

13. Inter

14. Lyon

15. Real Madrid

16. Manchester City, 0/2

17. PSG, 0/1

18. Roma, 0/1







Resultados:



Manchester City-Borussia Dortmund, 0-1

Bayern Munique-PSG, 3-1

Liverpool-Borussia Dortmund, 1-3

Juventus-Bayern Munique, 2-0

Borussia Dortmund-Benfica, 2-2 (3-4 pen.)

Manchester City-Liverpool, 1-2

Roma-Tottenham, 1-4

Milan-Manchester United, 1-1 (8-9 pen.)

Atlético Madrid-Arsenal, 1-1 (3-1 pen.)



Arsenal-PSG, 28 julho, 12h30

Benfica-Juventus, 28 julho, 18 horas

Chelsea-Inter, 28 julho, 19 horas

Manchester United-Liverpool, 28 julho, 22 horas

Bayern Munique-Manchester City, 29 julho, 0 horas

Barcelona-Tottenham, 29 julho, 4 horas

PSG-Atlético Madrid, 30 julho, 12h30

Manchester United-Real Madrid, 1 agosto, 1 hora

Tottenham-Milan, 1 agosto, 1h30

Barcelona-Roma, 1 agosto, 3 horas

Arsenal-Chelsea, 1 agosto, 20 horas

Benfica-Lyon, 1 agosto, 21 horas

Inter-Lyon, 4 agosto, 19 horas

Real Madrid-Juventus, 4 agosto, 23 horas

Milan-Barcelona, 5 agosto, 1 hora

Chelsea-Lyon, 7 agosto, 20 horas

Real Madrid-Roma, 8 agosto, 1 hora

Atlético Madrid-Inter, 11 agosto, 20 horas





Formato da prova:



Cada equipa faz três jogos. Cada jogo dura 90 minutos. Se terminar empatado, haverá um desempate por penáltis.



Pontuação:



3 pontos por vitória

2 pontos por vitória nos penáltis

1 ponto por derrota nos penáltis

Critérios de desempate:



1. Confronto direto

2. Diferença de golos

3. Golos marcados

4. Golos sofridos

5. Resultados contra adversários comuns

6. Menor número de cartões vermelhos

7. Menor número de cartões amarelos

8. Menor número de faltas cometidas

9. Moeda ao ar.