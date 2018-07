Benfica na máxima força faz estreia na Champions Cup

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Jul, 2018, 08:09 / atualizado em 25 Jul, 2018, 08:09 | Futebol Internacional





A equipa germânica procura a terceira vitória em três partidas a contar para a International Champions Cup, depois de já ter vencido o Liverpool (3-1) e o Manchester City (1-0).

Encarnados na máxima força

A equipa da Luz apresenta-se na máxima força para o encontro com o Dortmund.





Grimaldo, Fejsa e Svilar que segunda-feira fizeram um treino de gestão de esforço voltaram a trabalhar sem limitações na terça-feira.



Do grupo que está nos Estados Unidos apenas Krovinovic trabalha à parte mas já com bola, no trabalho de recuperação da operação à rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Rafa porta-voz da confiança

A última voz do grupo a pronunciar-se sobre o momento atual das “águias” foi o médio-ala Rafa.



A cumprir a terceira época no clube e com 25 anos falou do jogo difícil com os alemães, da coesão do grupo e da sua prestação individual que passa sempre por um bom desempenho do coletivo.







A equipa do Benfica entra em ação na próxima madrugada frente ao Dortmund, no Heinze Field, quando for 1h00 em Portugal Continental.



Após o desafio entre portugueses e alemães ainda jogarão durante a madrugada Juventus-Bayern, Manchester City-Liverpool, Roma-Tottenham e Milan-Manchester United.



No caso do Benfica será o primeiro jogo na competição, sendo que depois ainda irá defrontar a Juventus (dia 28) e Lyon (1 de agosto).Esta prova conta no total com as 18 melhores equipas europeias: os ingleses do Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham; os franceses do Lyon e Paris Saint Germain; os alemães do Bayern de Munique e Borussia Dortmund; os italianos do Inter, Juventus, Milan e Roma; os portugueses do Benfica e os espanhóis do Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid.