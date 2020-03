Benfica nos "quartos" da UEFA Youth League ao bater Liverpool

Gonçalo Ramos, aos 13 minutos, Tiago Dantas, aos 22, de grande penalidade, e Nuno Tavares, aos 26, de livre direto, ‘coloriram’ uma grande primeira metade dos ‘encarnados’, que poderiam ter marcado mais três ou quatro golos.



Os ingleses, produzindo pouco, conseguiram reduzir, aos 38 minutos, por Tyler Morton e melhoraram na segunda parte, na qual foram vítimas da eficácia de Gonçalo Ramos, que ‘acabou’ com o jogo logo aos 59, com a ajuda do guarda-redes contrário.



Desta forma, os ‘miúdos’ do Benfica, sem sinais do ‘vírus’ que tem afetado a equipa principal, seguem, com toda a justiça, para os quartos de final, fase em que jogarão fora, em 17 ou 18 de março, com Bayern Munique ou Dínamo Zagreb.



A equipa da casa entrou a dominar e, na primeira oportunidade, inaugurou o marcador, aos 13 minutos, num remate de fora da área de Gonçalo Ramos, assistido por Tiago Dantas.



Em vantagem, a formação de Luís Castro continuou a ‘mandar’ e, aos 22 minutos, Tiago Dantas apontou o segundo, de penálti – após falta desnecessária de Clarkson sobre Gonçalo Ramos -, com um remate que entrou rasteiro junto ao poste direito.



O Liverpool fez o primeiro ataque e o primeiro remate aos 23 minutos, por Cain, mas o Benfica manteve-se muito por cima, com Paulo Bernardo a desperdiçar duas excelentes ocasiões, aos 24, e Gonçalo Ramos outra, ainda melhor, aos 25.



O terceiro golo acabou por chegar, com naturalidade, aos 26 minutos, num livre feliz de Nuno Tavares, de pé esquerdo, já que a bola bateu na barreira e traiu Jaros.



A formação inglesa conseguiu finalmente reagir, após a meia hora, e, depois de uma primeira ameaça de Elliott, aos 31 minutos, o mesmo jogador amorteceu com o peito, à entrada da área, para o remate vitorioso de Morton, num ‘chapéu’ a Kokubo, aos 38.



O golo voltou a trazer o melhor Benfica, que poderia ter chegado ao intervalo a golear, mas falhou mais duas enormes ocasiões, por Gonçalo Ramos, aos 40 minutos, após jogada brilhante de Paulo Bernardo, e Tiago Dantas, aos 45+1, que colocou um penálti nas mãos de Jaros, após falta na área de Cain sobre Tiago Gouveia.



A segunda parte começou diferente, com o Liverpool a dominar e o Benfica em dificuldades, mas, aos 59 minutos, Ronaldo Camará recuperou a bola junto à área contrária e colocou-a em Gonçalo Ramos, que voltou a faturar de fora da área, agora com a ajuda de um ‘frango’ do guarda-redes Jaros.



O golo colocou, praticamente, um ponto final no encontro, pois o Liverpool percebeu que já nada havia a fazer, ainda menos após os 72 minutos, quando o central Van den Berg foi expulso, depois de carregar Tiago Dantas, que se isolava.



Até final, o jogo ‘arrastou-se', sendo que, com as substituições, o Benfica ameaçou o quinto, num remate de Henrique Araújo ao poste esquerdo, aos 87 minutos. O Liverpool ainda acabou com nove, após vermelho direto a Clarkson, nos descontos.



Os ‘encarnados’ contam agora 57 jogos na prova, contra 59 de FC Barcelona e 58 do Real Madrid, e 135 golos, face aos 153 do Real Madrid e 149 do Chelsea, enquanto Pedro Álvaro somou o 27.º jogo, igualando o recorde do guarda-redes portista Diogo Costa.



Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica – Liverpool, 4-1.



Ao intervalo: 3-1.



Marcadores:



1-0, Gonçalo Ramos, 13 minutos.



2-0, Tiago Dantas, 22 (grande penalidade).



3-0, Nuno Tavares, 26.



3-1, Tyler Morton, 38.



4-1, Gonçalo Ramos, 59.



Equipas:



- Benfica: Leo Kokubo, Fábio Baptista (Filipe Cruz, 65), Pedro Álvaro (Tomás Araújo, 86), Morato, Nuno Tavares, Rafael Brito, Ronaldo Camará (Henrique Arújo, 65), Paulo Bernardo, Tiago Gouveia (Samuel Pedro, 86), Tiago Dantas (Jeremy Sarmiento, 74) e Gonçalo Ramos.



(Suplentes: Samuel Soares, Tomás Araújo, Filipe Cruz, Henrique Jocu, Jeremy Sarmiento, Samuel Pedro e Henrique Araújo).



Treinador: Luís Castro.



- Liverpool: Jaros, Hoever, Van den Berg, Boyes, Norris, Clarkson, Cain, Elliott, Morton (Savage, 71), Longstaff (Bradley, 84) e Bearne (O'Rourke, 71).



(Suplentes: Ojrzynski, Savage, O’Rourke, Beck, Quansah, Bradley e Brookwell).



Treinador: Barry Lewtas.



Árbitro: Michael Fabbri (Itália).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nuno Tavares (33), Leo Kokubo (38), Elliott (38), Hoever (90) e Rafael Brito (90+2). Cartão vermelho direto para Van den Berg (72) e Clarksson (90+2).