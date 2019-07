Benfica oficializa mudança de Salvio para o Boca Juniors

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Jul, 2019, 07:49 / atualizado em 19 Jul, 2019, 07:49 | Futebol Internacional

Salvio, de 29 anos, esteve oito temporadas no Benfica, as últimas sete de forma consecutiva.



O argentino chegou à Europa em 2009/10 para jogar pelo Atlético de Madrid, que o emprestou aos `encarnados` na temporada seguinte. Salvio regressaria definitivamente ao Benfica em 2012/13, após outra temporada nos `colchoneros`.



No Benfica Salvio conseguiu 14 títulos (cinco campeonatos, duas Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e três Supertaças).



Salvio regressa, assim, à Argentina, onde apenas tinha atuado no Lanús, clube no qual fez a sua formação.