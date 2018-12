Benfica vence AEK e garante `play-off` da Youth League

Lusa Comentários 12 Dez, 2018, 17:46 / atualizado em 12 Dez, 2018, 17:47 | Futebol Internacional

Na sexta e última jornada do Grupo E, os 'encarnados' dominaram por completo o jogo com os helénicos e asseguraram o segundo lugar do agrupamento, com golos de Nuno Santos, aos 15 minutos, Tomás Tavares, aos 81, e Tiago Dantas, aos 90+3.



O AEK Atenas, que se despediu da prova no último lugar do grupo com zero pontos e um saldo pesado de 26 golos sofridos e dois marcados, ficou com a sua tarefa ainda mais dificultada quando Bousis viu o vermelho direto, aos 31 minutos.



O Ajax confirmou o primeiro lugar do grupo, apesar da derrota caseira por 2-1 com o Bayern Munique, que ficou pelo caminho, num agrupamento em holandeses, portugueses e germânicos terminaram todos com 11 pontos.



No Caixa Futebol Campus, no Seixal, Nuno Santos abriu a contagem aos 15 minutos, numa altura em que o Benfica já tinha acertado por duas vezes nos postes da baliza de Gkinis, em ambos os lances por Ronaldo Camará.



O domínio da equipa de Renato Paiva foi total durante todo o jogo e, até ao final da primeira parte, assistiu a um 'festival' de oportunidade falhadas, com destaque para um remate de Nuno Santos ao poste.



Com a expulsão de Bousis, aos 31 minutos, por derrube a Gonçalo Ramos quando o avançado seguia isolado, o AEK desistiu completamente do ataque e remeteu a equipa à sua área.



Na segunda parte, o filme do jogo voltou a ser o mesmo, com o guarda-redes Gkinis e a falha de pontaria dos jogadores do Benfica a adiarem novo golo 'encarnado', sob o olhar incrédulo do técnico Renato Paiva no banco de suplentes.



Só aos 81 minutos é que o lateral Tomás Tavares conseguiu finalmente dilatar o marcador, com um remate de primeira dentro da área, num lance em que o guardião grego ficou mais na 'fotografia'.



Já nos descontos, aos 90+3 minutos, Tiago Dantas fez o resultado final, na marcação de uma grande penalidade, após derrube a João Ferreira.







Jogo no Caixa Futebol Campus, no Seixal.



Benfica -- AEK Atenas, 3-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Nuno Santos, 15 minutos.



2-0, Tomás Tavares, 81



3-0, Tiago Dantas, 90+3







Equipas:



- Benfica: Carlos dos Santos, João Ferreira, Pedro Álvaro, Gonçalo Loureiro, Tomás Tavares (Ricardo Matos, 83), Florentino Luís (Diogo Capitão, 83), Tiago Dantas, Ronaldo Camará, Embaló (Luís Lopes, 67), Nuno Santos (Nuno Tavares, 83) e Gonçalo Ramos (Tiago Gouveia, 67).



(Suplentes: Celton Biai, Alexandre Penetra, Nuno Tavares, Diogo Capitão, Tiago Gouveia, Luís Lopes e Ricardo Matos).



Treinador: Renato Paiva.



- AEK Atenas: Gkinis, Stamoulis (Lazaridis, 88), Karavidas (Arvanitis, 88), Tsivelekidis, Bousis, Sardelis, Bogdani, Tampas, Christopoulos, Patrinos (Oikonomikos, 74) e Machairas (Kopitsis, 88).



(Suplentes:Tafas, Pozatzidis, Oikonomikos, Kopitsis, Bilikaidis, Lazaridis e Arvanitis).



Treinador: Georgios Simos.







Árbitro: Espen Eskas (Noruega).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Machairas (71) e Kopitsis (90+1). Cartão vermelho direto para Bousis (31).