Benfiquista Fejsa chamado à seleção da Sérvia

O médio dos 'encarnados' integra uma lista de 25 jogadores, sem qualquer representante do campeonato local e no qual estão os ex-benfiquistas Stefan Mitrovic (Gent) e Nemanja Matic (Manchester United), e Vladimir Stojkovic, atualmente sem clube e que passou pelo Sporting.



A Sérvia recebe a Moldávia a 02 de setembro, três dias antes de visita a República da Irlanda, com quem está empatada na liderança do Grupo D.



Os sérvios e os irlandeses somam 12 pontos, mais quatro do que o País de Gales e do que a Áustria. A Geórgia tem três e a Moldávia dois.