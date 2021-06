Benfiquista Seferovic marcou golo 800 da história dos Europeus

O suíço Haris Seferovic, jogador do Benfica, marcou hoje o 800.º da história das fases finais do Europeu de futebol, no jogo dos oitavos de final do Euro2020 com a França, a decorrer em Bucareste, na Roménia.