Bens de Maradona vão ser leiloados

O leilão online, a 19 de dezembro, acordado com os herdeiros, será utilizado para pagar as dívidas e despesas de Maradona, que morreu a 25 de novembro de 2020.Veículos, bens imóveis e artigos pessoais serão postos à venda por decisão da juíza Luciana Tedesco.Artigos de valor emocional tais como camisolas doadas por outros jogadores no funeral serão excluídos do leilão.A carta assinada por Fidel nasceu da amizade entre o ex-líder cubano e Maradona, que se encontrava na ilha das Caraíbas para tentar superar os seus vícios, o que por duas vezes o levou perto da morte.Um dos dois carros BMW tem a assinatura da "Pibe de oro" (menino de ouro) gravada no pára-brisas, com uma etiqueta de preço de 165.000 dólares.

A casa que Maradona deu aos seus pais está localizada no distrito de Villa Devoto de Buenos Aires.