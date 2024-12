Bentacur cumpre sete jogos de castigo por comentário racista

O futebolista Rodrigo Bentancur, do Tottenham, perdeu o recurso no caso do comentário racista sobre Heung-min Son e vai ter de cumprir uma pena de sete jogos de suspensão, confirmou a Federação Inglesa de Futebol.

O médio uruguaio foi suspenso há um mês, mas recorreu da decisão para tentar reduzir a pena para seis jogos e estar disponível para jogar contra o Liverpool em 22 de dezembro, mas com a rejeição do recurso confirmada, o jogador só pode voltar aos relvados em 26 de dezembro contra o Nottingham Forest, clube treinado pelo português Nuno Espírito Santo.



Numa entrevista realizada este verão, o jornalista pediu a Bentancur que lhe passasse uma camisola do seu companheiro de equipa coreano, ao que o jogador respondeu: “Sonny?



O entrevistador respondeu: “Ou qualquer outro campeão?” e o uruguaio disse: “Ou qualquer um dos primos do Sonny, são todos muito parecidos”.



Na altura, Bentancur pediu desculpa pela polémica que a situação gerou e foi criticado por organizações antirracismo em Inglaterra, como a "Kick it Out".



O facto do comentário feito por Bentacur incluir uma referência à nacionalidade, raça ou etnia de outra pessoa constitui uma violação das regras da Federação Inglesa de Futebol, levando assim a que o jogador cumpra os sete jogos de suspensão, tendo também que pagar uma multa de 100 mil libras (120 mil euros).