Benzema assegura triunfo aos 90+1 minutos e Real Madrid sobe ao segundo lugar

No regresso de Sergio Ramos ao ‘onze’ do Real, após dois meses de ausência por lesão, foram os visitantes, atuais 17.º classificados, que se adiantaram no marcador, aos 61 minutos, por intermédio de Dani Calvo, que se elevou sobre a concorrência e deu a melhor sequência a um canto.



Em vésperas de receber a Atalanta, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, os campeões espanhóis conseguiram chegar ao empate aos 73 minutos, também através de um canto (curto), com o recém-entrado Luka Modric a cruzar para a finalização de Benzema.



De resto, o ‘banco’ do Real Madrid revelou-se fulcral para o triunfo, já que o brasileiro Rodrygo, lançado ao mesmo tempo que Modric, combinou com Benzema, antes de o internacional gaulês desferir um potente remate de pé esquerdo e assegurar a reviravolta, aos 90+1 minutos.



O francês, que na ronda anterior tinha marcado, aos 88 minutos, o golo que permitiu ao Real Madrid empatar com o Atlético de Madrid (1-1), somou a quarta partida seguida a ‘faturar’ e chegou aos 15 tentos na ‘La Liga’, ocupando o terceiro lugar na lista dos melhores marcadores, atrás dos rivais Lionel Messi (19), do FC Barcelona, e Luís Suárez (18), dos ‘colchoneros’.



O Real Madrid subiu ao segundo posto da Liga espanhola, com 57 pontos, mais um do que os catalães (56), que na segunda-feira recebem o Huesca, e a cinco do líder Atlético (62), que hoje visita o Getafe.



No primeiro jogo do dia, o Alavés, antepenúltimo classificado, empatou 1-1 na receção ao Cádiz, com ambos os golos a ser apontados de grande penalidade: Joselu adiantou os bascos, aos 36 minutos, e Álex Fernández repôs a igualdade para os andaluzes, aos 84.