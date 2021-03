Benzema assume que gostava de voltar a jogar com Cristiano Ronaldo

O avançado francês Karim Benzema, do Real Madrid, garantiu esta segunda-feira que gostaria de voltar a jogar com o português Cristiano Ronaldo, e abriu também a porta à contratação do futebolista norueguês Erling Haaland, aos alemães do Borussia Dortmund.