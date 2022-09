Benzema com dupla lesão na coxa direita fica fora de ação até outubro

"Após os exames efetuados ao nosso jogador Karim Benzema pelos serviços médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão no músculo semitendíneo e uma sobrecarga no quadríceps, ambos na coxa direita", lê-se no relatório divulgado pelos 'merengues'.



Benzema saiu lesionado aos 30 minutos no embate contra o Celtic (vitória do Real Madrid fora por 3-0) no arranque da Liga dos Campeões, e vai falhar o dérbi madrileno frente ao Atlético de Madrid na Liga espanhola, bem como o jogo anterior da quinta jornada frente ao Maiorca no estádio Santiago Bernabéu, e também fica de fora da segunda jornada da 'Champions' frente ao Leipzig.



Ainda assim, os médicos descartaram uma possível lesão no joelho direito do atacante, que poderia ser mais grave do que as lesões musculares detetadas na ressonância magnética.



Até à lesão contra o Celtic, do internacional sub-21 português Jota, Benzema era o único jogador de campo do Real Madrid que tinha jogado todos os minutos da temporada.



Por seu turno, o central brasileiro Éder Militão, substituído ao intervalo no jogo em Glasgow com queixas na perna esquerda, parece ter escapado a uma lesão muscular, de acordo com a ecografia que realizou, mas vai ser submetido a exames complementares na quinta-feira.



O Real Madrid está no segundo lugar do Grupo F da 'liga milionária' após vencer o Celtic, com o Shakhatar Donetsk em primeiro em virtude da goleada na Alemanha ao Leipzig (1-4).



Na La Liga, os 'merengues' estão em primeiro, com 12 pontos, graças a quatro vitórias nas primeiras quatro rondas, com Benzema a contabilizar três golos e uma assistência desde o arranque da competição.