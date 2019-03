Bernardeschi diz que suspensão a Ronaldo por imitar Simeone seria "loucura"

Lusa Comentários 19 Mar, 2019, 19:24 | Futebol Internacional

No final da partida de Turim, depois de ter marcado os três golos que garantiram a passagem da Juventus para os quartos de final, Cristiano Ronaldo imitou o polémico festejo que o treinador do Atlético de Madrid tinha feito na primeira mão dos 'oitavos', no Wanda Metropolitano, após a sua equipa marcar o segundo golo, brandindo as mãos junto à zona genital.



Na sequência desse gesto, a Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA aplicou uma sanção pecuniária de 20.000 euros ao treinador do Atlético de Madrid, que assim pôde orientar a sua equipa na segunda mão em Turim.



Na última segunda-feira, o mesmo organismo decidiu abrir um procedimento disciplinar contra Cristiano Ronaldo por “conduta imprópria” e informou que o caso será objeto de análise na próxima reunião da comissão, agendada para quinta-feira.



“Uma suspensão de Cristiano [Ronaldo] seria uma loucura. Penso que isto vai ficar por aqui. Foi uma celebração, um gesto. Ele está calmo e sereno, como todos nós, e estou certo que tudo acabará bem”, afirmou Bernardeschi, numa conferência de imprensa realizada na véspera de um jogo da Itália da fase de qualificação para o Euro2020.