Bernardo `bisa` e ajuda City a ascender à liderança provisória na Premier League

No Estádio Etihad, em Manchester, o médio luso marcou o segundo golo do campeão inglês, aos 33 minutos, depois do extremo Doku (30) ter inaugurado o marcador, e antes do defesa Akanji (37) anotar o terceiro, deixando o desafio, praticamente, resolvido.



No segundo tempo, Foden rendeu o desinspirado Haaland para ser o autor do quarto golo, aos 64 minutos, instantes antes de Matheus Nunes ser lançado por Pep Guardiola, que hoje deixou Rúben Dias no 'banco'.



Na reta final, Sinisterra (74) marcou o tento de honra dos 'cherries', que voltaram a sofrer mais dois golos, novamente por Bernardo Silva (84) e, mais uma vez, servido por Doku - acabou o desafio com quatro assistências, - com Aké (89) a fechar a contagem.



Esta vitória, a terceira seguida, permite ao City passar a ocupar a primeira posição, com 27 pontos, contra os 26 do Tottenham (segundo posicionado), que recebe o Chelsea na segunda-feira, e os 24 do Arsenal (terceiro), que joga hoje em St. James' Park, com o Newcastle (sétimo).



Um golo de Schlupp e outro de Mitchell permitiram ao Crystal Palace sair do campo do aflito Burnley (2-0) com os três pontos, enquanto Everton e Brighton empataram 1-1 em Goodison Park, onde os lusos João Virgínia e Chermiti não foram opção, ao contrário de Beto, que entrou aos 90 minutos nos 'toffees'.



O terceiro triunfo seguido do Brentford aconteceu hoje na receção ao West Ham (3-2), enquanto o lanterna-vermelha Sheffield United venceu pela primeira vez na competição, ao fim de 11 partidas, diante do Wolverhampton (2-1), que teve José Sá, Toti Gomes e Nélson Semedo de início.



No primeiro jogo do dia, um golo a acabar de Bruno Fernandes permitiu ao Manchester United bater o Fulham (1-0), de Marco Silva, colocando os 'red devils' na rota dos triunfos.



Depois dos desaires ante o rival Manchester City (3-0), para o campeonato, e Newcastle, pelo mesmo resultado, que ditou a eliminação da Taça da Liga, os 'red devils' estiveram perto de somar o terceiro jogo seguido sem vencer, mas o médio luso apareceu, aos 90+1 minutos, para disparar colocado para o fundo das redes de Leno, num lance em que João Palhinha não ficou isento de culpas, ao aliviar a bola para o companheiro de equipa da seleção.



No Craven Cottage, além de Bruno Fernandes, também Diogo Dalot alinhou de início pelo emblema de Manchester.