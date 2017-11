Bernardo Silva antevê Mundial: Não somos favoritos mas

Mário Aleixo - RTP 07 Nov, 2017, 10:54 / atualizado em 07 Nov, 2017, 10:57 | Futebol Internacional

Bernardo Silva falou do Mundial do próximo ano e da hipótese da equipa lusa o poder vencer: “Acho que sim, gosto de acreditar que sim. Esta seleção entra em todos os jogos para ganhar. Podemos chegar à Rússia e não ganhar, mas vamos fazer o possível para conseguir. Não somos os favoritos mas vamos dar o melhor para vencer o Mundial".





Sobre o seu percurso na seleção lembrou a estreia no grupo e afirmou: "É fantástico chegar à seleção principal. É o objetivo de qualquer jogador. Quando cheguei, tive o prazer de jogar com jogadores que só via pela televisão e eram ídolos, foi fantástico. De certeza que vai ser com enorme orgulho para os que estão aqui puderem ajudar a seleção".A propósito do papel cada vez mais importante que tem tido no seio da seleção considerou: "Desde que cheguei, mais ou menos há três anos, tento ajudar a seleção ao máximo. Felizmente, nesta qualificação ajudei a seleção a ir ao Mundial. Temos muitos jogadores que podem desequilibrar”.Sobre os próximo adversários nos dois particulares que se avizinham realçou: "A Arábia Saudita está qualificada para o Mundial e, por isso, está entre as melhores do Mundo. Merece todo o nosso respeito. Uma forma de Portugal se preparar contra equipas que jogam de maneira diferente. Os Estados Unidos mesmo não estando no Mundial, é muito forte".Bernardo Silva não esqueceu a sua ausência em França, por lesão, que lhe roubou a hipótese de se sagrar campeão da Europa e fê-lo nestes termos: "Claro que me marcou um pouco na altura. Não tenho receio. Pode acontecer a qualquer jogador, pode voltar a acontecer a mim, espero que não. De certa forma marcou-me, um Europeu ou um Mundial é uma competição importante. Espero estar bem fisicamente para estar presente no Mundial".O médio da equipa das quinas ainda deixou uma mensagem de alento e esperança àqueles que chegam de novo à seleção: "Uma mensagem de confiança, obviamente. Todos os jogadores que chegam são bem recebidos. É um orgulho estar aqui e é bom contar com novas caras que nos passam ajudar".A terminar as suas palavras dirigiram-se para o caráter solidário dos jogos, cujas receitas se destinam a apoiar as famílias das vítimas dos incêndios do último Verão: "Sabemos que o primeiro jogo em Viseu está praticamente cheio, para Leiria ainda não. Fazemos desde já um apelo às pessoas para irem a Leiria também. É sempre bom ajudar os que precisam".