Bernardo Silva em alta na vitória do Manchester City

A goleada iniciou-se aos 22 minutos, quando Phil Foden recebeu um passe "açucarado" de Bernardo Silva à entrada da área e fez um remate potente e colocado que não deu hipóteses ao guarda-redes Nick Pope, quebrando a resistência do Burnley, que até aí se mantivera coeso e sólido a defender.



O segundo golo era uma questão de tempo face ao caudal de jogo ofensivo do City, e à beira do intervalo surgiram mais dois golos, aos 43 e aos 45+3, ambos por Riyad Mahrez, que "partiu" dois adversários tirando-os da frente para fazer o 2-0, com um remate cruzado com o pé direito, e bateu o penálti para o 3-0, por falta sobre o argentino "Kun" Agüero.



Na segunda parte, Pep Guardiola lançou em campo aos 61 minutos o internacional belga Kevin de Bruyne, e, aos 79, o internacional alemão Leroy Sané, que regressou após 10 meses de paragem devido a uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito contraída em agosto de 2019, frente ao Liverpool, para a Supertaça inglesa.



O Manchester City fez mais dois golos, aos 51 e 63 minutos, o primeiro pelo espanhol David Silva, que empurrou a bola cruzada por Bernardo Silva com o seu pior pé, o direito, e o segundo por Phil Foden, que "bisou", a concluir uma triangulação entre o esquerdino português e o ponta de lança brasileiro Gabriel de Jesus, que fez o último passe.



Além de Bernardo Silva, outro internacional português, João Cancelo, jogou os 90 minutos, constituindo uma ala direita com o seu compatriota.



Com este triunfo, a equipa de Pep Guardiola segue isolada no segundo lugar, com 63 pontos, a 20 do Liverpool, que lidera, enquanto o Leicester é terceiro, com 54, o Chelsea quarto, com 51, e o Manchester United, de Bruno Fernandes, é quinto, com 46.