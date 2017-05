Bernardo Silva espera ser um dos eleitos de Fernando Santos

Antena 1 23 Mai, 2017, 15:56 / atualizado em 23 Mai, 2017, 15:59 | Futebol Internacional

Bernardo Silva deverá ser um dos jogadores convocados por Fernando Santos para a Taça das Confederações, a ter lugar na segunda quinzena de junho na Rússia. O internacional português espera ver o seu nome nos eleitos.



O jogador não esteve no Euro 2016, em França, já que estava lesionado na altura da convocatória, mas acredita que será desta que vaui participar numa grande competição por Portugal.









Bernardo Silva na hora de festejar a conquista do campeonato francês, em entrevista à Antena 1. Desse modo, o jovem jogador prefere aguardar e decidir, caso se concretize alguma das possibilidades, entre elas a do Manchester United, de José Mourinho.

A época no Mónaco foi inesquecível para Bernardo Silva, individual e coletivamente. Bernardo Silva foi um dos portugueses campeões na equipa do AS Monaco, na Ligue 1.Já não é de agora, mas Bernardo Silva tem sido cobiçado por vários clubes europeus, No entanto, o internacional português lembra que tem contrato com o Mónaco por mais três temporadas.