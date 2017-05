Bernardo Silva ficará "muito contente" se Ederson assinar pelo Manchester City

Lusa 30 Mai, 2017, 11:07 | Futebol Internacional

"Se ele vier, fico muito contente, até porque o conheço muito bem. Tive o prazer de partilhar com ele vários momentos na formação do Benfica. É um grande guarda-redes. Se puder jogar com ele na próxima temporada, fico muito contente", admitiu o ex-jogador de Mónaco e Benfica, antes de um treino da seleção portuguesa de futebol.



A 26 de maio, Bernardo Silva trocou o Mónaco, ao serviço do qual se sagrou campeão francês, pelo Manchester City, por cerca de 50 milhões de euros, de acordo com a BBC, uma vez que os 'citizens' não revelaram os valores envolvidos na transferência.



O clube treinado pelo espanhol Pep Guardiola poderá também contratar o guarda-redes brasileiro Ederson, numa transferência que, de acordo com a imprensa, também deverá rondar os 50 milhões de euros.