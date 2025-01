Bernardo Silva justifica época má com mais do que a falta de Rodri ou De Bruyne

"Acho que a maior causa não está relacionada com isso, faltou-nos ter os nossas defesas bem fisicamente e depois também, obviamente, todos nós, individualmente, fazer um bocadinho mais e perceber que temos de aumentar o nosso nível, porque não estamos perto do nível a que habituámos as pessoas”, disse o jogador.



Num excerto de entrevista à plataforma televisiva DAZN, que tem os direitos de transmissão da Liga inglesa, o médio português não deixou, porém, de elogiar os dois companheiros de equipa, embora quisesse desvalorizar as suas ausências.



“Ganhei duas Premier League sem o Rodri [2017/18 e 2018/19], e o Kevin De Bruyne, que, na minha opinião, e provavelmente para muitos, é o melhor jogador da história do Manchester City e um dos melhores jogadores da história da Premier League, pelo menos em duas das seis épocas [2018/19 e 2023/24] em que nós ganhámos teve lesionado mais do que seis meses”, lembrou Bernardo Silva.



O médio lembrou também que na época em curso tem sido, precisamente, quem substitui Rodri, o jogador dos ‘citizens’ em melhor plano, no caso o croata Mateo Kovacic.



“Agora, claro que o Rodri [com longa paragem, devido a rotura ligamentar num joelho] é um jogador importantíssimo para nós. Não há como ele no mundo, um jogador com a capacidade defensiva, ao mesmo tempo ofensiva, que dê a estabilidade que ele dá à equipa, conseguindo adicionar golos, conseguir estar nesses momentos decisivos. Não me lembro de ver naquela posição, um jogador que fizesse tudo isso”, elogiou Bernardo Silva.



A época que tem sido impensável para os tetracampeões em título, que estão em sexto, a distantes 14 pontos do líder Liverpool (com menos um jogo).



Nos últimos 14 jogos, entre Taça da Liga, Liga Inglesa e Liga dos Campeões, a equipa não conseguiu mais do que duas vitórias, em casa com o Nottingham Forest (3-0) e fora com o Leicester (2-0), ambas no campeonato.



O somatório de maus resultados, inédito sob o comando de Pep Guardiola, com quatro empates e seis derrotas em 19 jornadas, ‘afundou’ a equipa fora da zona de apuramento para a ‘Champions’, embora esteja a quatro pontos do quarto, o Chelsea.



Os campeões ingleses, além de Bernardo Silva, contam com os também internacionais portugueses Rúben Dias e Matheus Nunes.