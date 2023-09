Bernardo Silva marca e assiste em vitória do campeão Manchester City

Depois de uma primeira parte em que o West Ham contou com um inspirado Areola na baliza e o City com um Haaland desinspirado, foi o reforço Ward-Prowse a marcar para os 'hammers', num mergulho de peixe, aos 36 minutos.



David Moyes procurou explorar a transição e 'ferir' os campeões ingleses, mas o City manteve a pressão no segundo tempo, que abriu praticamente com o golo da igualdade, com o reforço belga Doku a acelerar no lado esquerdo e a fazer o 1-1, aos 46.



A reviravolta surgiu pelos pés de Bernardo Silva, após uma má abordagem, no tempo de salto, do central Aguerd, com o português a fazer o 2-1, aos 76, e, aos 86, foi Haaland a não desperdiçar e a fazer o 3-1, num lance em que Bernardo Silva assistiu o norueguês, depois de ter beneficiado de um movimento inteligente de Matheus Nunes, que entrou aos 67 e fez a sua estreia absoluta, após ser contratado no início do mês ao Wolverhampton.



O Manchester City lidera a Liga inglesa, com 15 pontos, à frente de Liverpool e Tottenham, com 13, que hoje venceram fora o Wolverhampton (3-1) e em casa o Sheffield United (2-1), respetivamente.



Atrás segue o Brighton, com 12 pontos em cinco jornadas, e que hoje vulgarizou em Old Trafford o Manchester United, derrotado por 3-1.



Com Diogo Dalot e Bruno Fernandes de início, os 'red devils' continuam longe dos tempos de glória e hoje foram derrotados pelos 'seagulls', num jogo em que estiveram a perder por 3-0.



Para o Brighton marcaram Welbeck (20 minutos), Pascal Gross (53) e João Pedro (71), enquanto o Manchester United, que tem três derrotas em cinco jogos, apenas conseguiu reduzir, por Mejbri (73).



A ronda, que teve ainda o Fulham, de Marco Silva e com João Palhinha em campo, a vencer em casa o Luton (1-0), foi fértil em 'cambalhotas', de Liverpool, Manchester City, mas também de Aston Villa, diante do Crystal Palace (3-1), e Tottenham, frente ao Sheffield United (2-1).



Os 'spurs' sofreram até ao final para chegarem ao triunfo, com a equipa a responder ao golo do Sheffield, de Hamer (74 minutos), já nos descontos, com Richarlison a marcar, aos 90+8, e Kulusevski, aos 90+10, os golos dos 'spurs'.



Em Birmingham, o Crystal Palace, que não teve o treinador Roy Hogdson no banco, depois de hoje se ter sentido mal, marcou primeiro, mas o Aston Villa operou a reviravolta também nos instantes finais, com golos, aos 88 (Duran), 90+8 (Douglas Luiz, de penálti) e aos 90+10 (Bailey).



A quinta jornada da 'Premier' prossegue ainda hoje, com a receção do Newcastle ao Brentford, no domingo, com os jogos Bournemouth-Chelsea e Everton-Arsenal, e encerra na segunda-feira, com o Nottingham Forest-Burnley.