Bernardo Silva marca e assiste na vitória do City sobre o Fulham

Lusa Comentários 30 Mar, 2019, 15:20 | Futebol Internacional

Na visita a Craven Cottage, em Londres, o médio luso, que voltou a merecer a confiança do treinador Pep Guardiola, precisou de apenas cinco minutos para abrir o marcador e anotar o sexto tento na prova, com um remate à entrada da área.



Bernardo Silva não ficaria por aqui e, aos 27 minutos, aproveitou um desentendimento entre dois adversários, recuperou a bola e ofereceu o golo ao argentino Sergio Agüero, melhor marcador da ‘Premier League’, com 19 tentos.



Com esta vitória, o Manchester City subiu à liderança da Liga inglesa, com 77 pontos, mais um do que o Liverpool, que no domingo recebe o Tottenham, terceiro colocado, em Anfield Road.



No entanto, os ‘citizens’ têm ainda um jogo em atraso, com o rival citadino Manchester United, relativo à 31.ª ronda, que será disputado em 24 de abril.