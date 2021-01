Bernardo Silva marca na vitória do novo líder Manchester City com o Aston Villa

Com três lusos no ‘onze’ – João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva –, o Manchester City apenas conseguiu marcar o primeiro golo aos 79 minutos, num grande ‘tiro’ de Bernardo Silva, após uma assistência do espanhol Rodri.



Já perto do final, aos 89 minutos, a equipa orientada por Pep Guardiola chegou ao segundo tento, com o alemão Ilkay Gundogan a não desperdiçar uma grande penalidade.



Com esta vitória, o Manchester City ascendeu ao primeiro lugar da Premier League, com 38 pontos, os mesmos do Leicester, que tem mais um jogo disputado, e mais um do que o Manchester United, que se desloca hoje ao reduto do Fulham.



O Aston Villa está em 11.º lugar, com 26 pontos, mas tem apenas 16 jogos efetuados.