Bernardo Silva no 11 ideal da Liga Inglesa de futebol

Bernardo Silva, que na quarta-feira foi decisivo no dérbi de Manchester, que o City venceu em casa do United, por 2-0, ao marcar o primeiro golo, é um dos seis jogadores dos ‘citizens’ escolhidos pelos pares do futebol inglês.



O jogador português, que tem 13 golos, sete dos quais no campeonato, tem sido sucessivamente elogiado pelo seu treinador, o espanhol Pep Guardiola, numa época em que esteve em 33 jogos na Liga e oito na Liga dos Campeões.



“A época do Bernardo é uma obra-prima e não me estou a falar apenas de hoje [quarta-feira], estou a falar de todos os jogos. É um dos melhores jogadores da Europa na atualidade, e uma joia de rapaz”, disse Guardiola.



Além de Bernardo, o 11 ideal integra ainda mais cinco jogadores do campeão inglês, no caso Ederson, Aymeric Laporte, Fernandinho, Raheem Sterling e ‘Kun’ Aguero.



O Liverpool, que a três jornadas do final está a um ponto do líder Manchester City, coloca quatro jogadores entre os escolhidos: Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Andy Robertson e Sadio Mane.



O único jogador que não pertence às equipas que lutam pelo título é o médio internacional francês Paul Pogba, o melhor marcador do Manchester United no campeonato, com 13 golos.