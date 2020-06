Bernd Leno tem entorse no joelho direito e desfalca Arsenal até seis semanas

O internacional germânico, de 28 anos, abandonou o desafio da 30.ª jornada da Premier League, em casa do Brighton, à passagem do minuto 40, após um lance com Maupay, saindo de maca do relvado e levando a especulações sobre a gravidade da sua lesão, que poderia implicar falhar o resto da temporada.



“Notícias positivas após avaliações detalhadas. Entorse do ligamento durante [o jogo] com Brighton, no sábado. O objetivo é regressar aos treinos em quatro a seis semanas”, detalhou no seu sítio oficial o clube londrino, no qual alinha o defesa português Cédric Soares.



Na temporada 2019/20, o antigo guardião do Bayer Leverkusen conta com 32 jogos pelos ‘Gunners’.