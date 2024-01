Besiktas, de Fernando Santos, empata jogando toda a segunda parte com mais um

Nem o facto de o Demirspor ter jogado toda a segunda parte em inferioridade numérica, por expulsão do avançado Yusuf Barasi, aos 48 minutos, foi aproveitado pelo Besiktas para retomar os triunfos depois da derrota humilhante por 4-0, sofrida na jornada anterior perante um dos últimos da tabela classificativa, o Pendikspor, treinado pelo português Ivo Vieira.



No meio-campo do Besiktas jogou o médio português Gedson Fernandes, ex-Benfica, enquanto do lado do Adana Demirspor alinhou Nani, campeão europeu por Portugal em 2016, que entrou em campo aos 86, a render o médio Emre Akbaba.



O Fenerbahçe e o Galatasaray lideram o campeonato com 54 pontos (21 jogos), seguidos do Trabzonspor, com 37 (21), e do Besiktas, em quarto lugar, com 36 (22).



Desde que chegou à Turquia, no final de janeiro, Fernando Santos soma duas vitórias, um empate e uma derrota no comando técnico do Besiktas a contar para o campeonato, além de um triunfo (4-0) nos 16 avos de final da Taça, perante o Eyupspor, do segundo escalão.