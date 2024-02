Besiktas, de Fernando Santos, vence em Antalya e segue para os quartos da Taça

No entanto, a equipa do ex-selecionador luso esteve a perder desde o minuto 30, altura em que o Antalyaspor inaugurou o marcador, pelo avançado kosovar Zymer Bytyqi, até ao minuto 71, quando o avançado congolês Jackson Muleka deu início à reviravolta, ao fazer o 1-1.



O mesmo Muleka tornar-se-ia a figura da partida ao ‘bisar’ aos 88 minutos, quando já restava pouco tempo para evitar um prolongamento de 30 minutos, abrindo ao Besiktas uma das oito vagas dos quartos de final.



O internacional português Gedson Fernandes, ex-Benfica, jogou durante os 90 minutos no meio-campo do Besiktas.



Já estavam apurados para os ‘quartos’ sete equipas, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Ankaragucu, Karagumruk, Basaksehir e Konyaspor, às quais se junta agora o Besiktas.