Besiktas recupera dois golos, vence e continua a liderar na Turquia

Em encontro da quinta ronda, os locais marcaram dois golos em ‘cima’ do intervalo, pelo norte-americano Haji Wright, aos 42 minutos, e Veysel Sari, aos 45+1.



Na segunda parte, o Besiktas logrou, no entanto, dar a volta, com tentos de Ridvan Yilmaz, aos 49 minutos, do belga Michy Batshuayi, aos 65, e do argelino Rachid Ghezzal, aos 76.



A formação de Istambul passou a somar 13 pontos, os mesmos do Trabzonspor, que venceu fora o Kasimpasa por 1-0. No domingo, o Fenerbahçe e o Konyaspor também podem chegar aos 13 pontos.