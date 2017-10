Besiktas vence em casa do Alanyaspor antes de receber o Mónaco para a LC

Lusa 29 Out, 2017, 10:44 | Futebol Internacional

O Besiktas, que ascendeu provisoriamente ao terceiro lugar, com 18 pontos, a cinco do líder Galatasaray, chegou à vantagem por Cenk Tosun, aos 08 minutos, mas o Alanyaspor empatou pelo brasileiro Welinton, aos 26.



O golo do triunfo do Besiktas surgiu já perto do final do encontro pelo espanhol Alvaro Negredo, aos 87 minutos, que entrara aos 79 a substituir o brasileiro ex-benfiquista Talisca.



O Besiktas lidera invicto o grupo G da Liga dos Campeões, com nove pontos, seguido pelos alemães do RB Leipzig, com quatro, do FC Porto, com três, e dos franceses do Mónaco, com apenas um.



A quarta jornada, decisiva para as contas no que diz respeito à continuidade na Liga dos Campeões e à repescagem para a Liga Europa, tem lugar quarta-feira com o FC Porto-RB Leipzig e Besiktas-Mónaco.