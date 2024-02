Betis cede "nulo" na receção ao Alavés

A equipa de Sevilha, com o guarda-redes português Rui Silva na baliza, pareceu acusar o esforço de quinta-feira, na derrota caseira face aos croatas do Dínamo de Zagreb, para a Liga Europa, e não mostrou frescura e capacidade para superar o Alavés, somando mais um empate, que a remete para o sexto lugar, que não dá acesso a uma competição europeia.Quem parece ter recuperado melhor foi a Real Sociedad, que tinha jogado na quarta-feira, frente ao Paris Saint-Germain, perdendo por 2-0, e foi a Maiorca vencer por 2-1, mas esteve a perder e teve de dar a volta ao resultado.



O Real Madrid soma 62 pontos, contra 56 do Girona, segundo classificado, que se pode colocar a três se esta segunda-feira vencer na difícil deslocação a Bilbau, para enfrentar o Athletic, quinto, com 46. O FC Barcelona é terceiro, com 54, e o Atlético de Madrid quarto, com 51.