Bétis empata dérbi de Sevilha com três expulsões

O Bétis inaugurou o marcador aos 43 minutos, graças a um autogolo de Jesus Navas, no curto período em que esteve em superioridade numérica, na sequência da expulsão do argentino Montiel na equipa visitante, aos 38, apenas 10 antes de o francês Fekir receber idêntica admoestação, aos 45+3.O cenário inverteu-se no início da segunda parte, com os anfitriões a ficarem reduzidos a nove jogadores, na sequência da expulsão de Borja Iglésias, aos 49 minutos, mas o rival citadino só conseguiu igualar aos 82, por intermédio de Gudelj.O internacional português William Carvalho foi titular no meio campo do Betis e até foi o autor do passe que provocou o desequilíbrio na defesa visitante no lance que resultou no autogolo de Navas, tendo sido substituído aos 57 minutos, quando a equipa da casa vencia por 1-0.O Betis, que se poderia ter isolado no terceiro posto, voltou a totalizar os mesmos pontos do Atlético de Madrid, que horas antes tinha registado o mesmo resultado (1-1) na receção ao Espanyol, chegando à igualdade com um golo do avançado internacional português João Félix.A 13.ª ronda do campeonato espanhol ficou, até ao momento, marcada pela estreia do treinador português Carlos Carvalhal no comando do Celta de Vigo, com uma derrota por 2-1 na receção ao Osasuna, e pela despedida do histórico defesa central Gerard Piqué ao estádio Camp Nou.Piqué, que anunciou na quinta-feira a decisão de terminar a carreira após a paragem para o Mundial2022, aos 35 anos (14 dos quais no "Barça"), disputou o último jogo no recinto do Barcelona, que venceu o Almeria por 2-0 e subiu à liderança da prova.