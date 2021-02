Bétis vence 2-1 em casa do Villarreal e aproxima-se do seu sexto lugar europeu

Em cima do intervalo, aos 45 minutos, o médio francês Nabil Fekir colocou os andaluzes na frente, com o defesa brasileiro Emerson a ampliar para 2-0 aos 52 minutos.



De penálti, Gerard Moreno reduziu para 2-1, aos 65 minutos, e aos 83 William Carvalho entrou para ajudar a segurar a magra vantagem que poderia ter sido anulada aos 90+5, porém o árbitro não validou um golo do conjunto da capital, marcando, ao invés, duvidosa falta a seu favor.



O Villarreal mantém o europeu sexto lugar, com 36 pontos, agora com três pontos de vantagem para o seu adversário desta noite.



O Levante de Ruben Vezo foi surpreendido em casa pelo Osasuna, que se impôs com golo solitário do avançado croata Ante Budimir, aos 74 minutos, cinco antes de Jose Moralez falhar o penálti que permitiria a igualdade.



Os anfitriões ficaram mais longe da Europa e são 10.º com 27 pontos, mais dois do que o seu rival que agora partilha o 11.º posto com o Athletic Bilbau, com 25.



Horas antes, o Real Madrid venceu o Valência por 2-0 e isolou-se provisoriamente no segundo lugar, enquanto o seu rival, que contou com Thierry Correia, Ferro e Gonçalo Guedes no onze titular, está mais perto da zona de descida do que das competições da UEFA.



A superioridade dos ‘merengues’ cedo ficou refletida no resultado, com o golo inaugural do francês Benzema a surgir logo aos 12 minutos, em remate cruzado junto à quina da área, indefensável.



Aos 42, lance envolvente dos anfitriões com Lucas a atrasar para o remate de primeira do alemão Toni Kroos, na linha da área.



O Real Madrid soma agora 49 pontos, a cinco do líder Atlético de Madrid, com dois jogos a menos, e mais três do que o FC Barcelona, com um desafio para jogar.



O Valência é 13.º, liderando um trio de equipas com 24 pontos, somente três acima da linha de água.



Sábado o Atlético de Madrid ganhou 2-1 em Granada, o FC Barcelona goleou o Alavés 5-1 e o Sevilha venceu o lanterna-vermelha Huesca por 1-0.



A Real Sociedad beneficiou do desaire do Villarreal para subir ao quinto lugar após triunfo por 1-0 na visita ao Getafe, com tento único do jovem avançado sueco Alexander Isak, aos 30 minutos.



Os bascos somam 38 pontos, a sete do quarto lugar, do Sevilha, com um jogo a menos, e mais dois do que o sexto do Villarreal.