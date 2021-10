Bétis vence Alavés em cima do minuto 90, Espanyol bate Cádiz

O Bétis saiu esta noite do campo do Alavés (1-0) com um triunfo garantido em cima do minuto 90, enquanto o Espanyol derrotou em casa o Cádiz (2-0), em jogos da nona jornada da Liga espanhola de futebol.