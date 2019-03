Betis vence em Vigo e sobe a sexto na Liga espanhola

Lusa Comentários 10 Mar, 2019, 12:59 | Futebol Internacional

O primeiro golo no campeonato de Jesé, aos 80 minutos, selou o triunfo do conjunto de Quique Setién e a ultrapassagem na tabela ao vizinho Sevilha, de André Silva e Daniel Carriço, que ainda pode recuperar hoje a posição, na receção à Real Sociedad.



Os anfitriões estrearam o treinador Fran Escribá, que sucedeu ao português Miguel Cardoso, e, nos forasteiros, o internacional luso William Carvalho jogou os 90 minutos.



Na tabela, o Betis passou a somar 39 pontos, enquanto o Celta de Vigo manteve-se com 25, no 17.º posto, e pode cair para os lugares de descida, caso o Villarreal, 18.º, com 23, triunfe hoje no reduto do Levante.