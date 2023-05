Bétis volta aos triunfos e reforça aspirações europeias

Um só golo, do brasileiro Willian José, logo aos seis minutos, bastou para os andaluzes quebrarem uma série negativa, com um só ponto em nove possíveis, fixando-se no sexto lugar. O médio internacional luso foi titular nos "béticos", sendo susbtituído no decorrer do segundo tempo.O Betis tem 52 pontos, a dois do Villarreal, quinto, e mantém agora cinco pontos de avanço para o Girona e o Athletic Bilbau (47), que assim viu as suas aspirações a serem beliscadas num desafio em que dominou nas estatísticas, mas não foi eficaz.O Girona tem-se assumido como forte candidato à Europa, como o comprova o terceiro triunfo consecutivo, depois de bater Real Madrid e Sevilha, tendo quinta-feira ganho por 2-1 ao tranquilo Maiorca, respondendo, aos 84 minutos, ao empate que os insulares tinham conseguido quatro minutos antes.O Rayo Vallecano impôs-se ao Valladolid por 2-1 e subiu a nono, com 46 pontos, deixando o adversário, com a terceira derrota consecutiva, em posição desconfortável - é 16.º com 35 pontos, somente um acima da linha de água.O Sevilha chegou a estar a perder em casa com o "aflito" Espanyol, por 2-1, contudo ainda deu a volta, consumando o triunfo aos 88 minutos, com tento do médio senegalês Pape Gueye.O Sevilha é 11.º, com 44 pontos, quanto o Espanyol vê a sua vida cada vez mais complicada, sendo penúltimo, com 31 pontos, ainda assim a somente três da salvação.Com 15 pontos em disputa, o FC Barcelona comanda com 82 pontos, mais 13 do que o Atlético de Madrid, com 69, enquanto o Real Madrid tem 68 e a Real Sociedad, quarta, também em posição de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, tem 61.