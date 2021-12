Beto marca no empate da Udinese frente ao líder AC Milan

Na estreia do treinador Gabriele Cioffi, o golo do avançado português, o seu sétimo na Serie A, parecia ir impor a terceira derrota no campeonato aos líderes, mas o 'inevitável' avançado sueco resgatou um ponto para os milaneses, aos 90+2 minutos.



Aos 17 minutos, o guarda-redes francês Mike Maignan ainda defendeu o primeiro remate, depois de Beto se desmarcar, mas o avançado português marcou mesmo, na recarga, e num jogo 'apagado' de Zlatan Ibrahimovic e companhia, foi mesmo dele o outro grande momento de perigo da partida, já aos 82, mas falhou o 'bis', até 'Ibra' igualar a contenda.



Os 'giallorossi' somam agora 39 pontos e podem ser ultrapassados pelo Inter Milão, segundo com 37, e pelo Nápoles, terceiro com 36. O campeão em título recebe domingo o Cagliari, podendo subir à liderança, enquanto os napolitanos são anfitriões do Empoli e podem chegar aos 39.



Com este resultado, a equipa de Udine soma 17 pontos, no 15.º posto, mais sete em relação às equipas em posição de descida de divisão, ainda que tenha somado a quinta partida consecutiva sem vencer.



Antes, também a Juventus marcou passo, ao empatar 1-1 em casa do Veneza, podendo vir a ser alcançada pela Roma de José Mourinho e pela Lazio no sexto lugar. O espanhol Morata marcou para a 'Juve', aos 32, mas Aramu, aos 55, igualou o encontro.



Contas feitas, a Juventus viu fugir a Fiorentina em quinto, agora a dois pontos dos 28 que soma, no sexto posto, podendo ser igualada pelas duas formações de Roma. A equipa de José Mourinho recebe domingo o Spezia e os 'laziale' vão a casa do Sassuolo.



O Veneza, por seu lado, ganhou fôlego na luta permanência, chegando aos 16 pontos, no 16.º posto, com seis pontos acima da 'linha de água', além de colocar um ponto final a uma série de três derrotas seguidas.



No primeiro jogo do dia, o sérvio Dusan Vlahovic marcou duas vezes na goleada caseira da Fiorentina à Salernitana (4-0), isolando-se no topo da lista de melhores marcadores, com 15 golos. Os 'firenze' estão isolados no quinto lugar, com 30 pontos, enquanto os forasteiros são 20.º e últimos, com oito.