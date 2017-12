Beto: Vietto seria uma mais-valia para o Sporting

Mário Aleixo - RTP 27 Dez, 2017, 12:28 / atualizado em 27 Dez, 2017, 12:28 | Futebol Internacional

O futebolista argentino conhece bem o futebolista que o treinador Jorge Jesus pretende ter em Alvalade e, ao jornalista Nuno Matos, disse que se trata de ”um bom jogador, versátil, rápido e tecnicamente muito bom. Tem muita qualidade e é uma mais-valia para qualquer equipa”.





Sporting e FC Porto jogam o melhor futebol

Apto para ser opção para o Mundial

Para lá das qualidades técnicas do avançado sul-americano, Beto trocou de quarto com Vietto em Sevilha, o português enumerou as qualidades humanas do futebolista: “É uma pessoa simpática, aberta e bem-disposta”.Vietto não atravessa uma boa fase em termos de rendimento desportivo mas Beto desvaloriza o facto: “Isso são fases mas adaptar-se-ia bem ao futebol português”.Convidado a pronunciar-se sobre o atual momento do campeonato português o internacional luso considerou que “o Sporting está a fazer uma grande temporada e, tal como o FC Porto estão a praticar o melhor futebol que se joga em Portugal”.Quanto ao Benfica tem sido “uma desilusão” mas perspetivando o dérbi Benfica-Sporting, do dia 3 de janeiro, o guarda-redes adiantou: “Tudo pode acontecer independentemente do momento de cada equipa. Ninguém quer perder embora em teoria o Sporting esteja mais forte”.Beto não se escusou a mencionar os companheiros de profissão que, na sua opinião, mais se têm destacado no campeonato e mencionou: “Bruno Fernandes e Danilo mas a dupla Coates/Mathieu também tem sido excelente”.A terminar Beto abordou o Campeonato do Mundo da Rússia que se jogará em 2018 e às perspetivas de vir a ser um dos escolhidos para a seleção de Portugal: “Espero estar disponível e ser uma opção para o selecionador. Quero fazer tudo para merecer a confiança de Fernando Santos”.Sobre o que poderá ser o desempenho da equipa das quinas o jogador mostrou-se otimista: “Estando lá tudo pode acontecer. Portugal é um dos candidatos a lutar pelos três pontos em todos os jogos”.