Bielorrusso e polaco arbitram Benfica e SC Braga

Com as duas equipas portuguesas já apuradas para os 16 avos de final da competição, a sexta jornada da Liga Europa serve para cumprir calendário e acertar a liderança dos respetivos grupos, em que Rangers e Leicester também estão qualificados.O Benfica é segundo no grupo D, com os mesmos 11 pontos dos escoceses do Rangers, mas tem desvantagem de golos no confronto direto, enquanto o Braga tem também os mesmos 10 pontos do que o Leicester, mas perde no duelo direto com os ingleses.Na Bélgica, em Liège, o jogo do Benfica está agendado para as 17h55 (horas de Lisboa), enquanto o Sporting de Braga joga em casa, na "Pedreira", recebendo os ucranianos do Zorya, a partir das 20h00.

Em outros jogos da última jornada da fase de grupos da Liga Europa, destaque para as nomeações do árbitro português Tiago Martins para o Dínamo Zagreb-CSKA Moscovo, e de Fábio Veríssimo para o Celtic-Lille, ambos às 20h00 (horas de Lisboa).