Bilbau nas meias-finais da Taça do Rei ao afastar o Bétis

O Bétis adiantou-se no marcador aos 84 minutos, num ressalto que caiu junto a Juami, que rematou de primeira.A 45 segundos do fim dos quatro minutos de tempo extra (90+4), um lance de insistência dos bascos acabou com um cruzamento na esquerda, ao qual Raul Garcia correspondeu com cabeceamento vitorioso, que atirou o jogo para prolongamento.Não havendo mais golos, o Bilbau foi mais eficaz, pois marcou quatro castigos máximos, enquanto Unai Simon defendeu dois penáltis.

O Athletic Bilbau junta-se ao FC Barcelona, que esteve a perder 2-0 em Granada e ganhou por 5-3, depois de 2-2 no fim do tempo regulamentar, ao Sevilha, que eliminou o Almeira de José Gomes, e ao Levante, que no prolongamento afastou o Villarreal (1-0) e volta às ‘meias’ 86 anos depois.