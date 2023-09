`Bis` de assistências do benfiquista Di Maria na vitória da Argentina na Bolívia

No Estádio Hernando Siles, em La Paz, o experiente extremo, que envergou a braçadeira de capitão, fez o último passe para o médio Enzo Fernández, que alinhou no clube da Luz na temporada passada, inaugurar o marcador, aos 31 minutos.



Pouco depois, voltou a ter um novo passe decisivo, desta vez para o defesa Tagliafico (42) dilatar a vantagem, quando os bolivianos já estavam reduzidos a 10 elementos, por culpa da expulsão de Roberto Fernández.



No segundo tempo, Nicolas González foi o autor do terceiro e último golo da Argentina, apontado aos 83 minutos.



Além de Di Maria, também o defesa do Benfica Otamendi alinhou de início pela seleção ‘albiceleste’, que somou o segundo triunfo e, por isso, segue no primeiro posto, com seis pontos.



Em Quito, o guarda-redes Franco Israel, do Sporting, viu do banco de suplentes o compatriota Agustin Canobbio abrir o ativo no Estádio Rodrigo Paz Delgado, quando decorria o minuto 39, uma vantagem que foi desfeita por Félix Torres (45+1), que viria a 'bisar' após o descanso (61), já depois de o colega de equipa Enner Valencia desperdiçar uma grande penalidade.



Com este desfecho, os equatorianos ocupam a oitava posição, sem pontos, uma vez que iniciaram a qualificação com três negativos, enquanto o Uruguai é terceiro, com três.